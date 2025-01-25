Фетисов ответил иронизировавшему о погоне Овечкина за рекордом Гретцки Кафельникову

Фетисов: Тем, кто шутит над голами Овечкина в пустые ворота, нужно выйти на лед

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов ответил олимпийскому чемпиону и победителю двух турниров «Большого шлема» Евгению Кафельникову, который иронизировал о погоне нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по количеству голов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова приводит Sport24.

Фетисов заявил, что людей, которые шутят над шайбами Овечкина в пустые ворота, нужно выпустить на лед и показать, какой это труд. «Те, кто сидит на заднице и жрет плюшки, рассуждают насчет этих вещей», — посчитал он.

Ранее Кафельников заявил, что из 20 следующих шайб Овечкина 15 будут заброшены в пустые ворота. Он сопроводил свой пост тремя смеющимися эмодзи.

39-летний Овечкин занимает второе место по количеству голов (875) в регулярных чемпионатах НХЛ. Отставание от лидирующего по этому показателю Гретцки составляет 19 шайб.