Названы способы эффективно тренироваться после 40 лет

Фитнес-тренер Скотт Лайдлер назвал способы эффективно тренироваться после 40 лет. Его слова приводит Men Today.

Лайдлер рекомендовал направить усилия на то, чтобы наверстать упущенное. Тренер посоветовал сосредоточиться на упражнениях, направленных на поддержание мышечной массы, улучшение подвижности и исправление осанки, а также поддержание здорового веса и общей подтянутости.

В состав тренировки эксперт предложил включить планку, скручивания, ягодичный мостик, приседания с махами и упражнение скалолаз. Для выполнения последнего необходимо встать в упор лежа на прямых руках, выпрямить все тело, после чего притянуть правое колено к груди, а затем левое.

Ранее руководитель Европейского гимнастического центра Илья Сидоров посоветовал заниматься спортивной гимнастикой после 40 лет. По его мнению, в этом виде спорта много различных упражнений, которые можно адаптировать под любой возраст.