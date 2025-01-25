В Польше назвали условие для прислушивания Трампа к мнению ЕС по Украине

Косиняк-Камыш: Трамп станет слушать ЕС, если увеличить расходы на оборону

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что президент США Дональд Трамп станет прислушиваться к мнению европейцев по поводу конфликта на Украине только в том случае, если Евросоюз (ЕС) значительно увеличит расходы на оборону. Его слова передает Bloomberg.

Глава оборонного ведомства Польши отметил, что страны ЕС смогут повлиять на позицию Трампа по Украине при том условии, если союз увеличит оборонные расходы и инвестиции в оборонно-промышленный комплекс. «Рецепт прост: больше расходов на оборону, больше инвестиций в военную промышленность», — сказал Косиняк-Камыш.

«Если мы могли позволить себе брать долги для восстановления после пандемии COVID-19, мы должны позволить себе новые расходы, чтобы защитить себя от войны», — подчеркнул министр. Он назвал «просто позорным» нынешний объем средств, выделяемых ЕС на оборону.

США на 90 дней приостановили финансирование почти всей зарубежной помощи, исключение сделали только для военной поддержки Израиля и Египта. При этом Дональд Трамп не исключил полного прекращения поставок американского оружия Украине.

Ранее стало известно, что Трамп потребовал немедленно завершить конфликт на Украине. Он добавил, что страна находится в плачевном состоянии в результате боевых действий.