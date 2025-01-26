В Турции возросло число арестованных по делу о пожаре на горнолыжном курорте

Sabah: Число арестованных по делу о пожаре на курорте в Турции выросло до 15

Число арестованных по делу о пожаре в отеле Grand Kartal на горнолыжном курорте в Турции выросло до 15. Об этом информирует газета Sabah.

В число подозреваемых входят заместитель мэра муниципалитета Болу Седат Гюленер и заместитель начальника пожарной охраны Кенан Джошкун.

Отель на горнолыжном курорте Карталкая в турецкой провинции Болу загорелся в ночь на 21 января. По последним данным, жертвами пожара стали 79 человек.

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с трагедией.