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11:07, 26 января 2025Путешествия

В Турции возросло число арестованных по делу о пожаре на горнолыжном курорте

Sabah: Число арестованных по делу о пожаре на курорте в Турции выросло до 15
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Murad Sezer / Reuters

Число арестованных по делу о пожаре в отеле Grand Kartal на горнолыжном курорте в Турции выросло до 15. Об этом информирует газета Sabah.

В число подозреваемых входят заместитель мэра муниципалитета Болу Седат Гюленер и заместитель начальника пожарной охраны Кенан Джошкун.

Отель на горнолыжном курорте Карталкая в турецкой провинции Болу загорелся в ночь на 21 января. По последним данным, жертвами пожара стали 79 человек.

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с трагедией.

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