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11:21, 26 января 2025Спорт

Вяльбе заявила о потеплении в отношениях с FIS

Глава ФЛГР Елена Вяльбе заявила о потеплении в отношениях с FIS
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Sergey Elagin / Globallookpress.com

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о новом этапе в отношениях с Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS). Ее слова приводит «Матч ТВ».

Вяльбе посчитала, что заявление президента FIS Йохана Элиаша по допуску россиян на международные турниры может быть свидетельством небольшого потепления в отношениях с организацией. «Мы не скрываем, что общаемся, созваниваемся», — добавила она.

Ранее Элиаш заявил, что спортсмены из России и Белоруссии должны принимать участие в соревнованиях на тех же условиях, что применялись на Олимпийских играх в Париже. Там представители двух стран выступали в нейтральном статусе.

В сентябре 2023 года Вяльбе сделала заявление об участии российских спортсменов в Олимпийских играх в нейтральном статусе. Она посчитала, что без флага и гимна россиянам стоит отказаться от соревнований. Позже функционер неоднократно подтверждала свою позицию.

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