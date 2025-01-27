Россиян научили правильно закаляться

Неправильное закаливание вместо пользы может принести только проблемы со здоровьем, предупредил эндоваскулярный хирург, детский хирург, кандидат медицинских наук Ашот Григорьян. Правилам безопасного закаливания он научил россиян в беседе с «Лентой.ру».
Григорьян указал, что правильнее всего начинать закаляться летом, так как в теплое время года организму проще адаптироваться. Коме того, по его словам, впервые пробовать практики закаливания нужно, будучи абсолютно здоровым. «Иначе чередование температур станет причиной истощения организма и обострения заболеваний», — предупредил врач.
Следующим важным правилом закаливания Григорьян назвал постепенность. Он пояснил, что нельзя сразу обливаться холодной водой, так как это вызовет выброс в кровь определенных гормонов, которые вызовут учащенное сердцебиение и повышение артериального давления. К тому же такой стресс для организма, по словам хирурга, станет ударом для щитовидной железы, отвечающей в том числе за обмен веществ.
Приучать организм к смене температуры следует постепенно, чередуя в равной степени нахождение в теплой и холодной воде. При этом каждую процедуру следует завершать обливанием теплой водой
Хорошим примером постепенной адаптации специалист назвал контрастный душ, во время которого можно ежедневно наращивать разницу температур между холодной и горячей водой.
Еще одно важное правило, по словам врача, — это постоянство. «Если по каким-то причинам был сделан перерыв, начинать надо с самого начала», — предупредил Григорьян. Он добавил, что пренебрежение правилами может стать причиной рецидива хронических заболеваний и присоединения вирусных инфекций.
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Ранее врач Денис Банный предупредил, что обливания ледяной водой после бани могут быть опасны для здоровья. Он подчеркнул, что такие элементы закаливания нужно вводить постепенно, в комфортном темпе.