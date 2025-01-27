Россиян научили правильно закаляться

Хирург Григорьян: Неправильное закаливание станет причиной истощения организма

Неправильное закаливание вместо пользы может принести только проблемы со здоровьем, предупредил эндоваскулярный хирург, детский хирург, кандидат медицинских наук Ашот Григорьян. Правилам безопасного закаливания он научил россиян в беседе с «Лентой.ру».

Григорьян указал, что правильнее всего начинать закаляться летом, так как в теплое время года организму проще адаптироваться. Коме того, по его словам, впервые пробовать практики закаливания нужно, будучи абсолютно здоровым. «Иначе чередование температур станет причиной истощения организма и обострения заболеваний», — предупредил врач.

Следующим важным правилом закаливания Григорьян назвал постепенность. Он пояснил, что нельзя сразу обливаться холодной водой, так как это вызовет выброс в кровь определенных гормонов, которые вызовут учащенное сердцебиение и повышение артериального давления. К тому же такой стресс для организма, по словам хирурга, станет ударом для щитовидной железы, отвечающей в том числе за обмен веществ.

Приучать организм к смене температуры следует постепенно, чередуя в равной степени нахождение в теплой и холодной воде. При этом каждую процедуру следует завершать обливанием теплой водой Ашот Григорьян эндоваскулярный хирург

Хорошим примером постепенной адаптации специалист назвал контрастный душ, во время которого можно ежедневно наращивать разницу температур между холодной и горячей водой.

Еще одно важное правило, по словам врача, — это постоянство. «Если по каким-то причинам был сделан перерыв, начинать надо с самого начала», — предупредил Григорьян. Он добавил, что пренебрежение правилами может стать причиной рецидива хронических заболеваний и присоединения вирусных инфекций.

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Ранее врач Денис Банный предупредил, что обливания ледяной водой после бани могут быть опасны для здоровья. Он подчеркнул, что такие элементы закаливания нужно вводить постепенно, в комфортном темпе.