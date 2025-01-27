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19:23, 27 января 2025Забота о себе

Врач предупредил об опасности «безмолвного» заболевания

Гепатолог Тихонов: У болезней печени может не быть симптомов
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Заболевания печени часто протекают бессимптомно на начальных стадиях, рассказал гепатолог, гастроэнтеролог Игорь Тихонов. Об их опасности доктор предупредил в разговоре с KP.RU.

«Заболевания печени долго, вплоть до самых продвинутых стадий остаются "безмолвными". То есть у них нет особых отличительных симптомов. И даже когда доходит до цирроза, явных проявлений может не быть», — объяснил врач.

Однако, по его словам, при заболеваниях печени на начальной стадии люди обычно жалуются на общую слабость и утомляемость, которые они нередко списывают на стрессы и перегрузку. Кроме того, у них может возникать дискомфорт в правом подреберье.

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Тихонов отметил, что самый простой и доступный способ диагностики такого заболевания печени, как, например, стеатоз, — это УЗИ. «Если жировая ткань занимает более 10-15 процентов объема всего органа, это основное условие для постановки диагноза. Также для оценки состояния пациента выясняются уровни холестерина и глюкозы в крови», — подчеркнул доктор.

Ранее гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов предупредил о вредном для печени варианте завтрака. Вялов призвал россиян не пить концентрированные соки, которые продаются в магазинах, потому что их состав на самом деле далек от натуральности.

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