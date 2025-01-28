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13:25, 28 января 2025Культура

Британские экоактивисты сорвали спектакль с участием Сигурни Уивер

Экоактивисты движения Just Stop Oil сорвали спектакль с участием Сигурни Уивер
Ольга Коровина

Кадр: Jamie Lowe / @JustStop_Oil / X

Сторонники движения Just Stop Oil сорвали театральную постановку с участием актрисы Сигурни Уивер в одном из старейших театров Лондона. Об этом сообщает газета The Times.

Во время спектакля по пьесе Уильяма Шекспира «Буря» на сцену выбежали активисты с плакатом о вреде глобального потепления и выстрелили из хлопушки с конфетти. Звезда кинофраншизы «Чужой» удалилась за кулисы, а постановку в театре «Друри-лейн» пришлось остановить.

На данный момент в тюрьмах находятся более 20 участников скандально известного экодвижения, совершивших различные правонарушения. Так, в июле 2024 года пятерых активистов приговорили к самым длинным срокам в истории дел о мирных протестах, которые рассматривались в Великобритании. Предыдущий рекорд принадлежал другим участникам Just Stop Oil.

Ранее сообщалось, что Сигурни Уивер впервые сыграет в театральной постановке и воплотит на сцене роль мужского персонажа из шекспировской «Бури».

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