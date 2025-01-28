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09:06, 28 января 2025Спорт

Чемпионка ОИ усомнилась в словах Винер о врачебной ошибке в операции российской гимнастке

Вайцеховская усомнилась в словах Винер о врачебной ошибке в операции Крамаренко
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду и журналистка Елена Вайцеховская в своем Telegram-канале оценила слова главного тренера сборной России по художественной гимнастике Ирины Винер о врачебной ошибке в операции российской гимнастке Лале Крамаренко.

Журналистка усомнилась в заявлении Винер. «От клиники в случае подобной ошибки давно не осталось бы камня на камне. Как и от хирурга. Но Винер, фактически обвинив множество людей в совершенно немыслимой халатности, не называет никаких имен», — отметила Вайцеховская.

Ранее Винер рассказала, что Крамаренко по ошибке удалили здоровый мениск. При этом она не стала называть фамилии врачей и клинику, где проводилась операция. В настоящее время спортсменка проходит восстановление в Израиле.

20-летняя Крамаренко — член сборной России по художественной гимнастике. Она является трехкратной чемпионкой мира среди юниоров, а также чемпионкой Европы в командном зачете.

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