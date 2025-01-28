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17:40, 28 января 2025Экономика

Оператор «Северного потока-2» не исключил продажу трубопровода

Nord Stream 2 AG не исключила продажу трубопровода для выплат крупным кредиторам
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Stefan Sauer / Globallookpress.com

В компании Nord Stream 2 AG, являющейся оператором «Северного потока-2», не исключили продажу трубопровода в обозримом будущем ради закрытия долговых обязательств перед крупными инвесторами и кредиторами проекта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление суда швейцарского кантона Цуг.

В то же время отмечается, что продажа трубопровода является не единственным способом расплатиться с ключевыми инвесторами. В качестве альтернативы в Nord Stream 2 AG рассматривают вариант с реструктуризацией компании. Подобные меры, как утверждается, помогли бы оператору проекта «покрыть в большей степени или даже полностью» требования крупных кредиторов.

Что касается мелких кредиторов, то расплатиться с ними, как считают в Nord Stream 2 AG, помогло бы «предоставление отсрочки сверх положенных законом норм». В то же время банкротство компании, как отмечается, поставило некоторых небольших инвесторов проекта «на грань существования». Крупные же кредиторы при таком раскладе лишились бы «значительных сумм», резюмируется в обосновании Nord Stream 2 AG, приведенном в решении суда.

В конце июня 2024-го Суд швейцарского кантона Цуг отложил банкротство Nord Stream 2 AG. Мораторий тогда продлили до 10 января 2025 года. До этого суд трижды принимал аналогичное решение — в декабре 2022-го, а затем в июне и декабре 2023-го. При этом в каждом из случаев конкретные причины переноса не раскрывались.

Ранее датское энергетическое агентство (DEA) выдало оператору «Северного потока-2» разрешение на консервацию поврежденного трубопровода. На каждом конце трубы, как уточняется в документе, планируется поставить специальные заглушки, чтобы не допустить дальнейшие выбросы газа, а также закрыть доступ морской воды. По предварительным расчетам, консервация должна занять две-три недели, а к работам должны приступить во втором или третьем квартале 2025 года.

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