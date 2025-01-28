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14:45, 28 января 2025Россия

В России ответили на вопрос об участии Украины в мирных переговорах

Депутат Чепа допустил, что Украину привлекут к переговорам в последний момент
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Украину могут привлечь к переговорам в самый последний момент, когда основные решения уже будут приняты, допустил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Таким образом он ответил в беседе с «Лентой.ру» на вопрос об участии страны в диалоге о примирении.

Ранее журналисты газеты Independent, базирующейся в Британии, сообщили о том, что президент Украины Владимир Зеленский потребовал от американского коллеги Дональда Трампа, чтобы к мирным переговорам был привлечен Киев.

«Я думаю, ее [Украину] привлекут в последний момент, когда уже основные решения будут приняты. Даже такие вопросы подчеркивают, что Украина и Зеленский исполняют волю коллективного Запада, и сегодня в коллективном Западе, мы видим, что нет единой позиции по украинскому вопросу. Создали этот конфликт и зашли в этом конфликте очень далеко, поэтому они же, эти создатели, прекрасно понимают, что им же надо и разгребать этот конфликт. Украину, мне кажется, привлекут в самый последний момент, и она будет делать ровно то, что им скажут», — поделился депутат.

До этого Зеленский заявлял, что общение Трампа с Киевом должно быть в приоритете над Москвой. Украинский лидер также допускал переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Если Трамп сможет гарантировать Украине безопасность, то Киев пойдет по пути дипломатии, подчеркнул Зеленский. Как отметил политик, он понимает, что без Москвы невозможно дипломатически урегулировать конфликт.

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