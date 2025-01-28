В России отреагировали на призыв президента Польши демонтировать «Северные потоки»

Депутат Завальный: Европа проиграет от разрыва энергетических связей с Россией

Европа проиграет от разрыва энергетических связей с Россией, убежден первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный. Таким образом он отреагировал в беседе с «Лентой.ру» на заявление польского президента Анджея Дуды относительно газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2».

Ранее политик в интервью «Би-би-си» призвал демонтировать их. По его словам, это позволит Германии воздержаться от возобновления поставок российского газа. Дуда также отметил, что трубопроводы создают серьезную угрозу для его страны, а также Украины, Словакии и других государств Центральной Европы.

«Это высшее проявление русофобства и не более того. Европа пытается отгородиться от нас зубьями дракона, заборами, порвать экономические связи в вопросах энергетики, и она от этого только проиграет. Это то, чего хотят враги Европы, по сути, внутренние враги, эти самые русофобы, вместо того, чтобы мирно жить, экономически развиваться в интересах как развития Европы, так и нашей страны, они рвут все связи, и в итоге самой пострадавшей стороной будет как раз Европа», — поделился депутат.

Они надеются, что их спасет мировой рынок, однако это будет стоить им значительно дороже, а, значит, они не будут конкурентоспособны ни по отношению к Америке, ни по отношению к новым центрам развития, тому же Китаю, Индии и ни по отношению к нашей стране, поэтому они выбирают плохое будущее для своих стран Павел Завальный депутат Госдумы

Ранее американский телеведущий Такер Карлсон в беседе с журналистом Мэттом Таибби заявил о том, что взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» были атакой США на Германию. Его собеседник отметил, что это могло привести к немедленной ядерной эскалации.

