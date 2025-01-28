Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:03, 28 января 2025Россия

В России отреагировали на призыв президента Польши демонтировать «Северные потоки»

Депутат Завальный: Европа проиграет от разрыва энергетических связей с Россией
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Европа проиграет от разрыва энергетических связей с Россией, убежден первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный. Таким образом он отреагировал в беседе с «Лентой.ру» на заявление польского президента Анджея Дуды относительно газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2».

Ранее политик в интервью «Би-би-си» призвал демонтировать их. По его словам, это позволит Германии воздержаться от возобновления поставок российского газа. Дуда также отметил, что трубопроводы создают серьезную угрозу для его страны, а также Украины, Словакии и других государств Центральной Европы.

«Это высшее проявление русофобства и не более того. Европа пытается отгородиться от нас зубьями дракона, заборами, порвать экономические связи в вопросах энергетики, и она от этого только проиграет. Это то, чего хотят враги Европы, по сути, внутренние враги, эти самые русофобы, вместо того, чтобы мирно жить, экономически развиваться в интересах как развития Европы, так и нашей страны, они рвут все связи, и в итоге самой пострадавшей стороной будет как раз Европа», — поделился депутат.

Они надеются, что их спасет мировой рынок, однако это будет стоить им значительно дороже, а, значит, они не будут конкурентоспособны ни по отношению к Америке, ни по отношению к новым центрам развития, тому же Китаю, Индии и ни по отношению к нашей стране, поэтому они выбирают плохое будущее для своих стран

Павел Завальныйдепутат Госдумы

Ранее американский телеведущий Такер Карлсон в беседе с журналистом Мэттом Таибби заявил о том, что взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» были атакой США на Германию. Его собеседник отметил, что это могло привести к немедленной ядерной эскалации.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский выдвинул условие Трампу по завершению конфликта на Украине. В чем оно заключается?

      Россиянин отправился на СВО с ребенком

      Две крупные азиатские страны перестали покупать российскую нефть

      На Украине возбудили уголовное дело против экс-командира бригады из-за потери Курахово

      В Крыму повысили выплату за участие в СВО

      В Грузии обвинили ЕС в лицемерии

      Второй пожизненный приговор главарю РДК за вторжение в Брянскую область признан законным

      В Крыму аферисты выманили у пенсионерки две квартиры и больше десятка миллионов рублей

      Двое участников СВО год добивались от воинской части компенсации за выходные

      В России напомнили о желании продавать газ в Европу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше