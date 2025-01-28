СБУ организовала доставку для российского генерала. Что ему привезли?

Mash: СБУ доставила траурный венок генерал-майору Виталию Терехину

Служба безопасности Украины (СБУ) организовала доставку для российского генерал-майора Виталия Терехина, который в настоящее время командует 150-й мотострелковой дивизией в зоне специальной военной операции (СВО). По инициативе украинского ведомства, к его дому привезли траурный венок.

Посылку нашли родственники военного и вызвали на место спецслужбы. Приехавшие специалисты взрывчатку в венке не нашли, а курьеров вычислили по камерам видеонаблюдения.

СБУ предложила «подработку» российским безработным

По имеющейся информации, для доставки траурного венка по адресу назначения СБУ задействовала двух московских курьеров. Чтобы найти исполнителей, представители украинских спецслужб разместили объявление о несложной работе в одной из социальных сетей. На него откликнулись двое безработных.

Согласившимся подработать курьерами указали координаты места, где находится венок, а также адрес, по которому его необходимо доставить. Уточняется, что им поручили оставить венок и уйти. При этом сотрудники СБУ не сообщили, кому именно они будут доставлять траурный венок. Теперь курьеров разыскивают правоохранители.

Фото: Стрингер / РИА Новости

Что известно о генерал-майоре Терехине

Виталий Терехин родился 31 декабря 1974 года в Кунгуре Пермского края. По информации сообщества «ВДВ | Армия России | Десантный журнал», в 1996 году Терехин окончил Рязанское высшее воздушно-десантное дважды Краснознаменное командное училище имени Маргелова. После чего служил в 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде.

По информации Mash, Терехин не раз бывал в горячих точках. Является дважды кавалером ордена Мужества, имеет медали «За отвагу», Жукова, Суворова и другие. В мае 2024 года ему было присвоено звание генерал-майора. В настоящее время занимает должность командира 150-й мотострелковой Идрицко-Берлинской дивизии и участвует в спецоперации на Украине.

СБУ организовала теракт против другого российского генерала

Ранее, по данным российского следствия, Служба безопасности Украины организовала теракт против главы Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Его устроили 17 декабря прошлого года возле дома на Рязанском проспекте в Москве, где жил российский военный. Вместе с Кирилловым не стало его помощника Ильи Поликарпова.

По версии следствия, самодельное взрывное устройство было примотано к ручке электросамоката и приведено в действие дистанционно в момент, когда мужчины выходили из подъезда.

Исполнителя теракта задержали утром следующего дня. Он признался, что был завербован спецслужбами Украины. За преступление ему было обещано 100 тысяч долларов и проживание на территории Евросоюза.