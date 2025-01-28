Счастливая в отношениях женщина обратилась за советом из-за пикантной переписки

Женщина, состоящая в счастливых отношениях, рассказала, как завела «эмоциональную интрижку» и испытала чувство стыда из-за этого. Ее письмо коучу по отношениям Элеоноре Гордон-Смити, посвященное этой проблеме, и ответ опубликовало издание The Guardian.

По словам женщины, она находится в счастливых отношениях уже восемь лет, однако недавно встретила человека, к которому испытала сильное физическое и эмоциональное влечение. «Чем больше я с ним разговаривала, тем сильнее становились чувства. Затем до меня дошло, что я завела "эмоциональный роман". Я решила прервать общение, сказав, что считаю связь предательством партнера», — написала она. Женщина добавила, что в итоге они с мужчиной признались друг другу в чувствах.

«Теперь мне остается разобраться, что произошло и насколько я виновата. Я боюсь рассказать об этом партнеру, потому что это приведет к потере доверия. В то же время мне грустно, что новая связь, которая казалась такой уникальной и особенной, должна была исчезнуть еще до того, как она началась», — пожаловалась она и попросила совета у специалистки.

По словам Гордон-Смит, женщине стоит трезво оценить ситуацию — отнимает ли она время и другие вложения в свои долгосрочные отношения и перенаправляет ли их в тайные. «Мы вкладываем меньше усилий в отношения, видим, что чувства угасают, и говорим: "Старые отношения, должно быть, идут на убыль — посмотрите, насколько меньше они меня волнуют!" Ваши отношения с партнером, по крайней мере, наполовину зависят от вас: конечно, когда вы вкладываете в них меньше, они начинают ощущаться хуже», — пишет специалистка.

Она отметила, что оставлять свои переживания в тайне стоит, если женщина уверена, что тайная связь больше не навредит ее отношениям.

Цена моногамных длительных отношений заключается в том, что ни один из вас не ищет других связей; именно так вы получаете взаимную уверенность и преданность, которые возникают вместе как в результате выбора, так и в качестве ответной реакции. Вы не можете иметь эту ценность, не заплатив за нее (цену, которую платит и ваш партнер). Возможно, один из способов справиться с этим эмоционально и морально — сосредоточиться на том, что именно в ваших отношениях делает сделку со старым партнером стоящей Элеонора Гордон-Смит коуч по отношениям

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