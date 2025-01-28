В Госдуме обсудят тестирование врачей-мигрантов на знание русского языка

Леонов: Госдума обсудит тестирование медиков-мигрантов на знание русского языка

Комитет Госдумы по охране здоровья обсудит необходимость введения обязательного тестирования медиков-мигрантов на знание русского языка. Об этом сообщил его глава Сергей Леонов в беседе с РИА Новости.

Парламентарий привел данные Минздрава, согласно которым в России работает менее одного процента медработников, являющихся гражданами иностранных государств. По числу приезжих врачей и медсестер лидируют Москва, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, а также Московская, Новосибирская, Самарская, Томская и Тульская области. «Не думаю, что привлечение высококвалифицированных иностранных врачей может негативно повлиять на качество оказываемой медпомощи», — считает Леонов.

Он добавил, что технологии и методы из других стран могут положительно сказаться на развитии медицины, однако тех, кто не знает русский язык, нужно отсеивать на этапе приема на работу, после чего обучать за их же счет. «Что касается низковалифицированных специалистов без знания русского языка, то такие кадры нам не нужны», — сказал депутат.

Ранее стало известно, что Минобрнауки начало разработку тестов по русскому языку для студентов-мигрантов. По неподтвержденной информации, основой экзамена может стать тест по русскому языку как иностранному, разработанный в 1992 году.

Кроме того, 28 декабря президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий принимать в школы детей мигрантов без знания русского языка. Все претенденты на зачисление в среднеобразовательные учебные заведения должны будут пройти тестирование.