Екатерина Варнава снялась в боди

40-летняя российская актриса Екатерина Варнава снялась в черном боди

Российская актриса и телеведущая Екатерина Варнава снялась в откровенном наряде. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 7,5 миллиона подписчиков.

Бывшая звезда шоу Comedy Woman предстала перед камерой в полупрозрачном черном боди с глубокими вырезами для ног. Также она надела парик с объемными локонами, ярко-красный атласный пиджак и нанесла на губы помаду в тон.

Поклонники оценили образ знаменитости в комментариях. «Шикарная», «Невероятно красивая», «Просто роковая», — восхитились пользователи сети.

В октябре 2024 года Екатерина Варнава высказалась о своей чрезмерной худобе.