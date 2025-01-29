Фетисов усомнился в искренности желания Гашека вернуть россиян на турниры

Фетисов не верит желанию Гашека вернуть россиян на международные турниры

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов усомнился том, что чех Доминик Гашек искренне хочет вернуть российских хоккеистов на международные турниры. Об этом пишет издание «Аргументы и факты».

«Непредсказуемый и противоречивый человек. Не любил Советский Союз, любил советских хоккеистов. Играл в КХЛ, потом стал пиариться на том, что мы его враги. Невозможно понять, что он хочет и какие у него цели», — заявил Фетисов.

29 января Гашек назвал желанным возвращение российских хоккеистов на международные турниры. «Я хотел бы, чтобы россияне смогли вернуться на международные соревнования, где не было бы рекламы их действий», — заявил олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли.

Ранее Фетисов назвал обязательное условие для возвращения россиян на мировые хоккейные турниры. По мнению экс-игрока, для этого Федерации хоккея России должны принести извинения. Кто именно — Фетисов не уточнил.

Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборных России и Белоруссии на сезон-2024/2025. Вопрос участия команды в Олимпийских играх — 2026 остается открытым. Впервые ограничения были введены в феврале 2022-го.