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13:37, 29 января 2025Культура

Исполнителя роли Супермена арестовали за вождение в нетрезвом виде

Исполнителя роли Супермена Тома Уэллинга арестовали за вождение в нетрезвом виде
Ольга Коровина
Том Уэллинг

Том Уэллинг. Фото: Alessandro Bianchi / Reuters

Американского актера Тома Уэллинга, известного по роли Супермена в сериале «Тайны Смолвиля», арестовали за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщает портал TMZ.

47-летний артист нарушил закон в Калифорнии, полицейские задержали Уэллинга на парковке местного ресторана. Издание уточняет, что концентрация алкоголя в крови актера была выше 0,08 процента: при такой степени опьянения водитель не допускается к управлению транспортом во всех штатах США.

В октябре 2024 года звезда популярного ранее сериала заявил, что хотел бы вернуться к роли Кларка Кента спустя 13 лет после завершения «Тайн Смолвиля». По словам актера, к идее примерить костюм знаменитого супергероя его подтолкнули сыновья.

Ранее режиссер и продюсер Джеймс Ганн поделился подробностями будущего фильма о Супермене. Картина выйдет в прокат 11 июля 2025 года.

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