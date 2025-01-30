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11:47, 30 января 2025Спорт

Бывшие российские фигуристки опровергли свое нахождение в упавшем в США самолете

Бывшие российские фигуристки Морозов и Ефимова не были в упавшем в США самолете
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Бывшие российские фигуристки Аннабель Морозов и Алиса Ефимова, ныне представляющие США, не находились в потерпевшем крушение самолете. Ефимова заявила «Матч ТВ», что она и ее партнер Миша Митрофанов улетели после чемпионата США в понедельник, 27 января.

Николай Морозов, отец Аннабель Морозов, также опроверг нахождение дочери на борту. «Все хорошо», — отметил он в разговоре с РИА Новости.

Ранее Telegram-канал Mash опубликовал список фигуристов, которые, предположительно, находились в разбившемся лайнере. В нем были в том числе Морозов, Ефимова и Митрофанов. По данным «Матч ТВ», никто из этого списка не был в самолете.

Пассажирский самолет разбился в США около аэропорта имени Рональда Рейгана. Авиалайнер при заходе на посадку столкнулся с военным вертолетом и упал в реку Потомак.

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