Бывшие российские фигуристки опровергли свое нахождение в упавшем в США самолете

Бывшие российские фигуристки Морозов и Ефимова не были в упавшем в США самолете

Бывшие российские фигуристки Аннабель Морозов и Алиса Ефимова, ныне представляющие США, не находились в потерпевшем крушение самолете. Ефимова заявила «Матч ТВ», что она и ее партнер Миша Митрофанов улетели после чемпионата США в понедельник, 27 января.

Николай Морозов, отец Аннабель Морозов, также опроверг нахождение дочери на борту. «Все хорошо», — отметил он в разговоре с РИА Новости.

Ранее Telegram-канал Mash опубликовал список фигуристов, которые, предположительно, находились в разбившемся лайнере. В нем были в том числе Морозов, Ефимова и Митрофанов. По данным «Матч ТВ», никто из этого списка не был в самолете.

Пассажирский самолет разбился в США около аэропорта имени Рональда Рейгана. Авиалайнер при заходе на посадку столкнулся с военным вертолетом и упал в реку Потомак.