Появился предварительный список находившихся на борту разбившегося самолета фигуристов

Mash: Фигуристы Морозов и Ефимова могли быть в разбившемся в США самолете

Появился предварительный список фигуристов, которые могли находиться на борту разбившегося в США самолета. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, в самолете находились Эндрю Торгашев, Максим Наумов, Алиса Ефимова, Миша Митрофанов, Кэти Макбет, Даниил Паркман, Кристина Каррейра, Энтони Пономаренко, Алексей Щепетов, Аннабель Морозов, Артем Маркелов, Антон Спиридонов, Данила Савельев, Джеффри Чен. Ранее они участвовали в чемпионате США по фигурному катанию.

Морозов и Ефимова — бывшие российские фигуристки. Они перешли в сборную США, где продолжили выступать в танцах на льду с Ченом и парах с Митрофановым соответственно.

Пассажирский самолет разбился в США около аэропорта имени Рональда Рейгана. Авиалайнер при заходе на посадку столкнулся с военным вертолетом и упал в реку Потомак.