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16:48, 30 января 2025Россия

Из Госдумы отозвали законопроект о запрете хиджабов в школах

Вице-спикер ГД Даванков отозвал проект о запрете религиозной одежды в школах
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Вице-спикер Госдумы (ГД) от партии «Новые люди» Вячеслав Даванков отозвал законопроект о праве школ запрещать ношение религиозной одежды, в том числе никабов и хиджабов. Соответствующее обращение к председателю нижней палаты парламента Вячеславу Володину опубликовано на сайте системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

Как следует из документа, инициатива отзывается на основании пункта «б» части шестой статьи 112 Регламента Госдумы.

В конце мая 2024 года Даванков внес в Госдуму законопроект о наделении субъектов России правом на запрет ношения в общественных местах и государственных организациях религиозной или другой одежды, которая полностью или частично скрывает лицо. Идея вызвала резонанс и множество споров среди политиков и религиозных деятелей.

Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов счел документ напрямую противоречащим нормам ислама. Он напомнил, что Конституция России гарантирует право на свободу вероисповедания, а мусульмане вносят «неоценимый вклад в отстаивание интересов России». В ответ ему Даванков заявил, что авторами законопроекта стали родители школьников, чьи запросы по этой теме «набрали критическую массу». При этом вице-спикер нижней палаты парламента подчеркнул, что в национальных республиках, где жители верны традициям, такие ограничения не нужны.

В сентябре 2024 года стало известно, что на необходимость «существенной доработки» документа указало правительство России.

ЖЗЛ
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