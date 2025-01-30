Logitech выпустила девайс для слежки за офисными сотрудниками

Logitech выпустила умный радар для слежки за сотрудниками в офисе

Американская компания Logitech выпустила гаджет для улучшения рабочих процессов в офисе. Об этом сообщает издание TechRadar.

Умный радар Logitech Spot анализирует помещение, в котором он размещен, оценивает количество людей на квадратный метр, а также собирает данные о температуре и давлении. В компании заметили, что девайс собирает информацию и дает советы по улучшению климата и оптимизации рабочих процессов.

Журналисты TechRadar прямо заявили, что Spot позволит руководителю следить за подчиненными: так, радар может показать, сколько сотрудников находятся на рабочем месте и даже чем они занимаются. В Logitech заявили, что устройство не угрожает конфиденциальности, но «раскрывает тайну, как люди используют свободное пространство».

В компании заметили, что настоящая причина неэффективности сотрудников заключается не в физической усталости, а в неправильном использовании имеющегося пространства и качестве воздуха. В качестве подтверждения своих слов они сослались на исследования Гарвардского университета (США) и Университета Беркли (США), в которых говорилось, что высокий уровень углекислого газа и наличие в воздухе аэрозолей могут снижать когнитивные функции.

Датчики Spot появятся в продаже во второй половине 2025 года. Их стоимость не раскрывается, но радары будут работать по подписке за 199 долларов в год.

В августе Logitech анонсировала выход «вечной» компьютерной мыши по подписке. Спустя несколько дней после анонса в компании отказались от планов и назвали идею «ужасной».