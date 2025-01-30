Шольц назвал голосование Бундестага по миграционной резолюции «плохим знаком»

Шольц назвал плохим знаком одобрение поддержанной АдГ резолюции в Бундестаге

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал итоги голосования в Бундестаге по резолюции фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), касающейся ужесточения миграционной политики ФРГ, «плохим знаком». Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Х.

Бундестаг поддержал резолюцию большинством голосов. Канцлер отметил, что резолюция, поддержанная правой партией «Альтернатива для Германии» (АдГ), была принята впервые.

«Мне понадобится некоторое время, чтобы осмыслить то, что мы сегодня вместе пережили. Это плохой знак. Для парламента. И для нашей страны тоже», — сказал Шольц.

Ранее партия АдГ обогнала по рейтингу Социал-демократическую партию Германии (СДПГ), которую представляет Шольц. По данным опроса, за АдГ на досрочных выборах в бундестаг готовы проголосовать 23 процента респондентов, а за СДПГ — всего лишь 15.