«Украина переживает шок». В Британии рассказали о реакции Киева на приостановку помощи США

Guardian: Украина шокирована решением главы США Трампа о приостановке помощи

Украина шокирована решением президента США Дональда Трампа немедленно приостановить все программы внешней помощи. Как пишет The Guardian, Киев был готов к реформам Агентства по международному развитию (USAID), но ожидалось, что по более важным программам будет период сворачивания.

Указ Трампа назвали худшим сценарием

Исполнительный директор организации US-Ukraine Veterans Bridge Джордж Чьюнинг назвал ситуацию с программами помощи худшим сценарием. По его словам, многие готовились к тому, что будет тщательный отбор среди программ, и планировали защищать свои проекты. «Но, конечно, не ожидали, что финансирование будет немедленно остановлено», — сказал он.

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Как пишет издание, приказ, подписанный Трампом на прошлой неделе, оставил сотни проектов без финансирования на 90 дней. Среди них программы реабилитации ветеранов, помощь независимым СМИ, инициативы по борьбе с коррупцией и другие. Сообщается, что предложения Киева сэкономить ради некоторых наиболее важных программ были отвергнуты в Вашингтоне.

Приостановку помощи США связывали со скорым завершением конфликта на Украине

Украинская журналистка Диана Панченко предположила, что остановка помощи США другим странам, в том числе и Украине, может говорить о скором завершении конфликта с Россией. «Начало конца конфликта?» — отреагировала она на соответствующую новость.

Президент России Владимир Путин также заявлял, что спецоперация закончится через полтора-два месяца при условии, если закончатся спонсорские деньги и патроны. «Они же не могут существовать, они месяц не просуществуют, если прекратятся деньги, и в широком смысле говоря, патроны. Все закончится через месяц, полтора-два», — сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину.