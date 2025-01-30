В ФФККР заявили об отсутствии российских граждан в разбившемся в США самолете

ФФККР: Разбившиеся фигуристы — граждане США, наших там быть не могло

В Федерации фигурного катания на коньках России заявили об отсутствии российских спортсменов в разбившемся в США самолете. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Это граждане США, наших там быть не могло, мы не комментируем», — заявили в ФФККР.

Ранее стало известно, что на борту разбившегося в США самолета находились фигуристы, летевшие с чемпионата США в Канзасе. Среди них были чемпионы мира в парном катании из России Евгения Шишкова и Вадим Наумов, их сын Максим Наумов, который занял на чемпионате США четвертое место. По предварительной информации на борту также находилась Бронзовый призер чемпионата СССР по фигурному катанию в парах Инна Волянская.

Пассажирский самолет разбился в США около аэропорта имени Рональда Рейгана. Авиалайнер при заходе на посадку столкнулся с военным вертолетом и упал в реку Потомак.