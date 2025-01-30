В НАСА оценили вероятность падения 90-метрового астероида на Землю

НАСА: Вероятность столкновения астероида 2024 R4 с Землей выше процента

Открытый в декабре астероид 2024 YR4 является единственным, чья вероятность столкновения с Землей оценивается выше одного процента. Об этом сообщает американское космическое агентство НАСА, передает NBC New York.

«Анализ НАСА околоземного астероида 2024 YR4 показывает, что вероятность его столкновения с Землей 22 декабря 2032 года составляет более одного процента», — сообщили в агентстве.

Отмечается, что диаметр астероида может доходить до 90 метров. Отдельно подчеркивается, что диаметр 2024 YR4 превосходит диаметр Челябинского метеорита в 3-4 раза.

Ранее в НАСА сообщили, что доставленные на Землю пробы астероида Бенну содержат ключевые для возникновения жизни минералы и органические соединения. Ученые выделили 20 типов органических молекул, включая компоненты ДНК и РНК.