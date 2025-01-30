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16:20, 30 января 2025Путешествия

В США сообщили об отсутствии выживших в авиакатастрофе в Вашингтоне

NBC: В авиакатастрофе вертолета и самолета в Вашингтоне нет выживших
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Выживших в авиакатастрофе военного вертолета и авиалайнера, которые столкнулись в Вашингтоне, нет. Подробности сообщает канал NBC.

Об отсутствии спасшихся людей заявил начальник пожарной службы и службы скорой помощи округа Колумбия Джон А. Доннелли. «Мы не думаем, что в этой катастрофе есть выжившие», — сказал он.

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Доннелли добавил, что спасатели извлекли 27 тел из самолета и одного человека — из вертолета. По словам спикера, усилия на месте происшествия перешли от спасательной операции к восстановительной.

При этом ранее СМИ со ссылкой на источники, знакомые с ходом поисковых работ, писали, что из Потомака извлекли уже более 30 жертв катастрофы.

Военный вертолет Black Hawk врезался в пассажирский лайнер American Airlines в районе аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне. Оба воздушных судна, в которых было 67 человек, рухнули в ледяную реку Потомак.

В сети появилась запись переговоров диспетчеров. Из нее следует, что за 20 секунд до ЧП оператор потребовал экипаж вертолета пропустить пассажирский лайнер, однако военные не отреагировали.

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