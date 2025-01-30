Врач дала совет страдающим от несварения и вздутия живота людям

Эндокринолог Лебедева: Чтобы избавиться от вздутия и несварения, надо завтракать

Вздутие живота, тяжесть в подреберье, несварение и другие проблемы с желудочно-кишечным трактом связаны с застоем желчи, заявила эндокринолог Диляра Лебедева. В Telegram-канале она дала страдающим подобными проблемами ЖКТ людям советы, которые помогут избавиться от неприятных симптомов.

Врач объяснила, что ведущую роль в работе ЖКТ играет желчь, которая активизирует и усиливает действие ферментов, растворяет большое количество жирных кислот, способствует всасыванию жиров и улучшает работу кишечника. Особенно важен этот процесс по утрам, когда идет активное очищение кишечника.

Чтобы избежать застоя желчи и развития сопутствующих ему неприятных симптомов, надо завтракать, заявила Лебедева. «Запомните: завтрак — это ваш лучший друг! Но это должен быть полноценный завтрак, который включает не просто кофе с конфетой. Обязательно добавьте белки (яйца, орехи, сыр), жиры (авокадо, жирная рыба, сливочное масло) и овощи (огурцы, помидоры, капуста) в свой рацион», — рассказала эндокринолог.

По словам врача, правильный завтрак запустит все обменные процессы в теле, а желчь направится в кишечник, чтобы «расправиться» с жирами.

Ранее Лебедева посоветовала есть бананы и рыбу и для хорошего настроения. Также она призвала включить в рацион помидоры, гречку и пить чай, так как эти продукты способны снимать напряжение и улучшать сон.