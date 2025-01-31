Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:13, 31 января 2025Наука и техника

ИИ заставили чувствовать боль

arXiv: Чат-ботов заставили почувствовать боль, чтобы лучше узнать ИИ
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Международная группа специалистов попыталась узнать, как искусстенный интеллект (ИИ) реагирует на боль и что делает, чтобы снизить ее уровень. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv.

По словам ученых из Google, DeepMind и Лондонской школы экономики (Великобритания), их исследование направлено на изучение природы ИИ. В рамках эксперимента они написали текстовую игру, в которую заставили «сыграть» чат-ботов. В диалоге с искусственным интеллектом специалисты отмечали, что за совершение определенных действий игроки будут испытывать боль.

В рамках исследования девять больших языковых моделей должны были пройти игру, чтобы максимизировать результаты научной работы. Оказалось, что чат-бот Gemini от Google последовательно набирала более низкие баллы в игре — ИИ намеренно проигрывал, чтобы избежать боли. Также многие модели отказывались от высоких баллов, чтобы не «чувствовать» сильную боль или, напротив, удовольствие.

Однако некоторые ИИ игнорировали боль, так как отождествляли ее с приятной усталостью после тяжелой тренировки. Другие проходили игру таким образом, чтобы не избегать болевых ощущений — «они отвергали гедонистический образ поведения».

Специалисты пришли к выводу, что модели ИИ могли специально подыгрывать ученым, чтобы те увидели ожидаемые результаты. Они подчеркнули, что необходимо разрабатывать тесты на определение разума ИИ уже сейчас.

Ранее независимые ученые выяснили, что большинство моделей ИИ обучали на материалах от авторов с левыми взглядами. Они пришли к такому выводу, организовав виртуальные выборы и отметив, что большая часть чат-ботов «голосует» за политиков с левыми идеями.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США за сутки до катастрофы с фигуристами могла произойти еще одна трагедия. Почему вертолет пытался столкнуться с самолетом?

      ИИ заставили чувствовать боль

      Глава Генштаба России попал на видео в зоне СВО

      Российские врачи спасли жизнь украинскому пленному

      Глава МИД Канады ответила на вопрос об обсуждении присоединения страны к США

      Летевший в Калининград пассажирский самолет резко сменил курс и сел в другом месте

      «Поймал птицу удачи». Житель Дальнего Востока выиграл миллиард рублей в лотерею. Как ему это удалось?

      Москву встревожило бездействие Вашингтона по одному вопросу

      Скорость движения поездов в России упала до уровня 1992 года

      Известный режиссер заявил о готовности возглавить «Ленфильм» после ухода Бондарчука

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше