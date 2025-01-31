Пожилой мужчина вернул эрекцию препаратами и столкнулся с неожиданной проблемой

Секс-коуч Рич Юзвяк дал совет пожилому мужчине, который вернул эрекцию с помощью прописанного ему препарата, но столкнулся с неожиданной проблемой. Письмо читателя и ответ специалиста опубликовало издание Slate.

По словам мужчины, с отличной эрекцией и продолжительностью полового акта он почувствовал себя новым человеком. «Был один подвох. Оргазмы теперь всегда менее интенсивные, чем без лекарств. Это какой-то ментальный блок или так и должно быть?» — задался он вопросом.

В ответ Юзвяк привел мнение уролога Чарльзя Уэлливера, который в своей практике не встречался с подобными побочными эффектами препарата. В связи с этим врач подозревает, что проблема действительно может иметь психологические корни. Уролог предложил автору письма снова проконсультироваться со специалистом и попробовать другое поддерживающее эрекцию средство.

Юзвяк, в свою очередь, посоветовал мужчине поэкспериментировать с нагрузкой — меньше заниматься сексом, мастурбировать либо ограничивать себя, чтобы не испытывать оргазм каждый раз. Подобные ограничения, по словам коуча, могут обострить ощущения во время оргазмов.

Ранее Юзвяк дал совет 60-летнему мужчине, теряющему эрекцию во время секса. Эксперт посоветовал ему обсудить с женой эту проблему, а также обратиться к врачу.