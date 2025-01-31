Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
ЦСКА
6:1
Завершен
Северсталь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо М
4:2
Завершен
Торпедо
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спартак
3:4
Завершен
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спартак М
3:2
Завершен
Краснодар
Winline Зимний Кубок РПЛ|Группа A
Реал Сосьедад
2:0
Завершен
ПАОК
Лига Европы|Общий этап. 8-й тур
Оттава Сенаторз
0:0
Перерыв
live
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ — регулярный чемпионат
03:19, 31 января 2025Спорт

Раскрыта личность одного из находившихся в самолете в США в момент крушения фигуристов

Гудина: Экс-фигурист Кирсанов был на борту разбившегося в Вашингтоне самолета
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Hyungwon Kang / Reuters

Экс-фигурист Александр Кирсанов, некогда выступавший в танцах на льду, находился на борту потерпевшего крушение в небе над Вашингтоном пассажирского самолета American Airlines. Личность россиянина раскрыла его жена Наталья Гудина для телеканала ABC.

«Я потеряла все. Я потеряла мужа, учеников, друзей», — призналась собеседница телеканала.

Кирсанов выступал за сборные России, Азербайджана и США, в сеезоне 1997-1998 годов он завоевал для РФ второе место на этапе юниорского Гран-при в дуэте с Ольгой Погосян. В 1999-2000 годах стал чемпионом Азербайджана.

Ранее стало известно, что 29 января в небе над Вашингтоном столкнулись пассажирский самолет и военный вертолет и затем упали в реку Потомак, выживших нет. В разбившемся самолете летели чемпионы мира по фигурному катанию из России Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Нужно снова испытать подобное». В Чехии призвали повторить блокаду Ленинграда

      Популярная телезвезда показала фигуру в купальнике

      Найдены оба бортовых самописца разбившегося в Вашингтоне самолета

      Трамп заявил об отсутствии планов посещать место крушения самолета в Вашингтоне

      Профессор университета расправился с женой и 20 лет скрывался от правосудия за границей

      Стало известно о связи взорвавшегося в Испании завода с Украиной

      Отсутствие трех выходных подряд в феврале объяснили

      Раскрыта личность одного из находившихся в самолете в США в момент крушения фигуристов

      Власти Мексики обратилась к Google из-за указа Трампа о переименовании залива

      Жители российского региона сообщили о взрывах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше