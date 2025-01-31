Раскрыта личность одного из находившихся в самолете в США в момент крушения фигуристов

Гудина: Экс-фигурист Кирсанов был на борту разбившегося в Вашингтоне самолета

Экс-фигурист Александр Кирсанов, некогда выступавший в танцах на льду, находился на борту потерпевшего крушение в небе над Вашингтоном пассажирского самолета American Airlines. Личность россиянина раскрыла его жена Наталья Гудина для телеканала ABC.

«Я потеряла все. Я потеряла мужа, учеников, друзей», — призналась собеседница телеканала.

Кирсанов выступал за сборные России, Азербайджана и США, в сеезоне 1997-1998 годов он завоевал для РФ второе место на этапе юниорского Гран-при в дуэте с Ольгой Погосян. В 1999-2000 годах стал чемпионом Азербайджана.

Ранее стало известно, что 29 января в небе над Вашингтоном столкнулись пассажирский самолет и военный вертолет и затем упали в реку Потомак, выживших нет. В разбившемся самолете летели чемпионы мира по фигурному катанию из России Евгения Шишкова и Вадим Наумов.