В Словакии приняли решение по энергопоставкам на Украину

Премьер Фицо: Словакия не остановит поставки электроэнергии на Украину

Власти Словакии не будут останавливать поставки электроэнергии на Украину и не перестанут оказывать гуманитарную помощь после прекращения транзита российского топлива через газотранспортную систему (ГТС) республики. Об этом заявил премьер-министр европейской страны Роберт Фицо, его слова приводит РИА Новости.

Он подчеркнул, что реализация подобной меры привела бы к еще большему гуманитарному и энергетическому кризису на Украине и в значительной степени ударила бы по качеству жизни рядовых граждан республики. «Думаю, что этот вопрос (прекращение поставок электроэнергии из Словакии — прим. «Ленты.ру») бы затронул граждан Украины, а мы этого не хотим», — заверил Фицо.