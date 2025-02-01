Быков оценил отказ Швеции от бойкота Олимпиады в случае допуска российских хоккеистов

Быков об отказе Швеции от бойкота ОИ при допуске России: Можно ожидать всего

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков оценил слова председателя Шведской ассоциации хоккея и члена правления Международной федерации хоккея (IIHF) Андерса Ларссона об отказе от бойкота в случае допуска россиян на Олимпийские игры-2026. Его цитирует «ВсеПроСпорт».

«Не знаю, как в этом плане разум действует у этих федераций, у этих людей. На мой взгляд, от участия нашей сборной команды и наших ребят выигрывает сам хоккей, и в этом плане это помогает эволюции всего хоккея», — заявил Быков. Он отметил, что можно ожидать всего, поскольку на решения влияет политика.

Ранее Ларссон рассказал, что шведы выступают против возвращения России, но, если это произойдет, не станут пропускать Олимпиаду. Международная федерации хоккея (IIHF) рассмотрит вопрос о допуске сборной России к ОИ-2026 3-4 февраля.

IIHF продлила отстранение сборных России и Белоруссии на сезон-2024/2025. Впервые ограничения были введены в феврале 2022-го.