Московские кладбища закупили партию электросамокатов

Московские кладбища закупили 50 электросамокатов, предназначенных для повышения мобильности сотрудников. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Всего для столичных ритуальщиков закупили 50 средств индивидуальной мобильности. Общая стоимость заказа составили два миллиона рублей.
Больше всего самокатов — по пять штук — досталось Домодедовскому и Николо-Архангельскому кладбищам, отмечает канал. При этом на Новодевичье кладбище не поступило ни одного самоката.
Ранее в Госдуме захотели хоронить россиян по-новому. Речь идет об оплате услуг по погребению.