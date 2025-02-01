Московские кладбища закупили партию электросамокатов

Московские кладбища закупили 50 электросамокатов

Московские кладбища закупили 50 электросамокатов, предназначенных для повышения мобильности сотрудников. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Всего для столичных ритуальщиков закупили 50 средств индивидуальной мобильности. Общая стоимость заказа составили два миллиона рублей.

Больше всего самокатов — по пять штук — досталось Домодедовскому и Николо-Архангельскому кладбищам, отмечает канал. При этом на Новодевичье кладбище не поступило ни одного самоката.

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