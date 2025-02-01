Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:05, 1 февраля 2025Россия

Московские кладбища закупили партию электросамокатов

Московские кладбища закупили 50 электросамокатов
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Kseniya Bogdanova / Shutterstock / Fotodom  

Московские кладбища закупили 50 электросамокатов, предназначенных для повышения мобильности сотрудников. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Всего для столичных ритуальщиков закупили 50 средств индивидуальной мобильности. Общая стоимость заказа составили два миллиона рублей.

Больше всего самокатов — по пять штук — досталось Домодедовскому и Николо-Архангельскому кладбищам, отмечает канал. При этом на Новодевичье кладбище не поступило ни одного самоката.

Ранее в Госдуме захотели хоронить россиян по-новому. Речь идет об оплате услуг по погребению.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Желаю сгинуть в кровавых вихрях». Медведев назвал чешского сенатора «дегенеративной тварью» за слова о блокаде Ленинграда

      В Приднестровье из-за энергокризиса вдвое подешевел интернет

      Россиянка хотела заработать на криптобирже и отдала аферистам почти три миллиона рублей

      Московские кладбища закупили партию электросамокатов

      Бывший сотрудник спецслужб назвал устроившую Россию численность ВСУ после завершения СВО

      Одной из операций в зоне СВО предрекли попадание в учебники

      В России предложили переименовать Северный Ледовитый океан

      Посетившему Белоруссию молдавскому блогеру отказали во въезде в Польшу

      Молдавия направила газ Приднестровью

      Названа причина ареста экс-замглавы правления «Роснано»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше