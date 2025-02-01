Россия обратилась с призывом к Германии

Захарова: РФ призывает Германию выплачивать компенсацию всем блокадникам

Россия призывает Германию выплачивать компенсацию всем блокадникам Ленинграда без деления на категории. С призывом к ФРГ обратилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее цитирует РИА Новости.

«Москва (…) продолжает призывать Берлин распространить осуществляемые им в адрес одной категории блокадников Ленинграда компенсационные выплаты на всех ныне здравствующих ленинградцев времен блокады вне зависимости от места их проживания и этнической принадлежности», — заявила она.

Захарова подчеркнула, что сейчас выплаты получают только блокадники еврейской национальности. Официальный представитель МИД назвала это дискриминацией. Кроме того, по ее словам, дело в восстановлении исторической справедливости, а не деньгах.

Ранее в МИД ФРГ заявили, что Берлин взял на себя ответственность за преступления времен Второй мировой войны, в том числе за блокаду Ленинграда, и продолжит ее нести.