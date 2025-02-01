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20:00, 1 февраля 2025Бывший СССР

В базе розыска МВД Украины произошел глобальный сбой

Telegraf: В базе розыска МВД Украины «Армор» произошел глобальный сбой
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: home for heroes / Shutterstock / Fotodom

В базе розыска МВД Украины «Армор» произошел глобальный сбой, парализовавший работу горячей линии полиции и сервисных центров МВД. Об этом сообщил Telegram-канал Telegraf.

Как пишет канал, после сбоя правоохранительные органы лишились доступа к важным данным. Полиция также временно потеряла возможность проверять информацию о разыскиваемых лицах и уклонистах, а сервисные центры МВД остались без доступа к базам граждан.

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