В базе розыска МВД Украины произошел глобальный сбой

В базе розыска МВД Украины «Армор» произошел глобальный сбой, парализовавший работу горячей линии полиции и сервисных центров МВД. Об этом сообщил Telegram-канал Telegraf.
Как пишет канал, после сбоя правоохранительные органы лишились доступа к важным данным. Полиция также временно потеряла возможность проверять информацию о разыскиваемых лицах и уклонистах, а сервисные центры МВД остались без доступа к базам граждан.
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