В базе розыска МВД Украины произошел глобальный сбой

Telegraf: В базе розыска МВД Украины «Армор» произошел глобальный сбой

В базе розыска МВД Украины «Армор» произошел глобальный сбой, парализовавший работу горячей линии полиции и сервисных центров МВД. Об этом сообщил Telegram-канал Telegraf.

Как пишет канал, после сбоя правоохранительные органы лишились доступа к важным данным. Полиция также временно потеряла возможность проверять информацию о разыскиваемых лицах и уклонистах, а сервисные центры МВД остались без доступа к базам граждан.

Ранее сообщалось о глобальном сбое в работе ChatGPT. Доступа к сервису лишились пользователи из Нидерландов, Казахстана, Германии, Польши, Финляндии и других стран.