В IIHF оценили влияние Трампа на возможное возвращение россиян на международные турниры

Член совета IIHF Козиолс усомнился во влиянии Трампа на возвращение россиян

Член совета Международной федерации хоккея (IIHF), генеральный директор Федерации хоккея Латвии Виестурс Козиолс оценил влияние президента США Дональда Трампа на возможное возвращение российских сборных на мировые турниры. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Чиновник усомнился в таком влиянии. «Если на докладе кто-то скажет, что Дональд Трамп сможет обеспечить безопасное проведение чемпионатов мира, я буду очень рад. Было бы здорово! Но я думаю, что Дональд Трамп немножко занят», — заявил Козиолс.

Ранее IIHF объявила, что 3-4 февраля рассмотрит вопрос о допуске сборной России к Олимпиаде-2026. В случае положительного решения россияне сыграют с США, Словакией и Латвией в группе С.

IIHF продлила отстранение сборных России и Белоруссии на сезон-2024/2025. Впервые ограничения были введены в феврале 2022-го.