В российском регионе полицейский погиб при задержании дебошира с ножом и ружьем

В Ярославле полицейский погиб при задержании дебошира. Об этом сообщил Следственный комитет по российскому региону.
Следствие установило, что вечером 31 января в одном из домов по улице Труфанова подозреваемый, находясь в неадекватном состоянии, беспричинно угрожал ножом жителям подъезда. Граждане вызвали полицию.
Когда правоохранители прибыли на место, злоумышленник закрылся в квартире и как минимум дважды выстрелил из охотничьего ружья через входную дверь. Один из полицейских получил ранение и скончался в больнице.
Его напарник ликвидировал преступника на месте происшествия из табельного оружия. Возбуждено уголовно дело по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»).
Как уточняет Telegram-канал «112», погибший — капитан полиции Анатолий Тутынин. Дебошир — 53-летний Алексей Д. В настоящее время ведется расследование.
В октябре сотрудник полиции и двое гражданских погибли в результате обстрела автомобиля в Ингушетии.