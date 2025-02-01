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01:16, 1 февраля 2025Силовые структуры

В российском регионе полицейский погиб при задержании дебошира с ножом и ружьем

СК РФ: в Ярославле полицейский погиб при задержании дебошира
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: СК РФ по Ярославской области

В Ярославле полицейский погиб при задержании дебошира. Об этом сообщил Следственный комитет по российскому региону.

Следствие установило, что вечером 31 января в одном из домов по улице Труфанова подозреваемый, находясь в неадекватном состоянии, беспричинно угрожал ножом жителям подъезда. Граждане вызвали полицию.

Когда правоохранители прибыли на место, злоумышленник закрылся в квартире и как минимум дважды выстрелил из охотничьего ружья через входную дверь. Один из полицейских получил ранение и скончался в больнице.

Его напарник ликвидировал преступника на месте происшествия из табельного оружия. Возбуждено уголовно дело по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»).

Как уточняет Telegram-канал «112», погибший — капитан полиции Анатолий Тутынин. Дебошир — 53-летний Алексей Д. В настоящее время ведется расследование.

В октябре сотрудник полиции и двое гражданских погибли в результате обстрела автомобиля в Ингушетии.

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