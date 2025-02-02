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20:18, 2 февраля 2025Спорт

«Спартак» потерпел поражение в матче КХЛ с 14 голами

«Спартак» потерпел поражение от «Северстали» в матче КХЛ с 14 голами
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Московский «Спартак» на выезде проиграл череповецкой «Северстали» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с 14 голами. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 2 февраля, и завершилась со счетом 8:6 в пользу хозяев. У победителей дубли на свой счет записали Давид Думбадзе, Кирилл Пилипенко и Михаилом Котляровский, еще по шайбе забросили Артем Щучинов и Николай Чебыкин. У «Спартака» по два раза отличились Иван Морозов и Адам Ружичка, еще по голу на счету Николая Голдобина и Михаила Мальцева.

«Северсталь» набрала 67 очков и вышла на второе место в Западной конференции. «Спартак» с 65 очками находится на пятом месте в той же конференции.

«Спартак» в следующем матче 4 февраля на выезде сыграет с ярославским «Локомотивом». «Северсталь» двумя днями позже на чужом льду встретится с московским ЦСКА.

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