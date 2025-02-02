Российским водителям дали советы по снижению расходов на топливо

Автоэксперт Матвеев: Сэкономить на бензине можно, изменив стиль вождения

Перед тем, как начать думать о том, как снизить затраты на машину, нужно решить, какой период она будет использоваться, обозначил гендиректор компании «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев. В беседе с «Лентой.ру» он также дал российским водителям советы по снижению расходов на топливо.

«Если вы будете использовать машину непродолжительное время, то вам бессмысленно делать в нее серьезные вложения, такие как ремонт кузова или двигателя. Вам подойдут дешевые масла и фильтры. А вот если автомобиль почти новый или у вас нет в планах в ближайшее время выставлять его на продажу, то экономия на обслуживании и ремонте уже чревата последствиями. "Забьете" на рыжики — разовьется коррозия», — сообщил автоэксперт.

Чтобы снизить расходы на топливо, можно перейти с 95-го на 92-й бензин, если это позволяет сделать модель автомобиля, рассказал Матвеев. Сэкономить также реально, изменив стиль вождения и оптимизировав поездки, уверен собеседник «Ленты.ру». Для этого он посоветовал выбирать самые короткие маршруты и отказаться от поездок, в которых нет нужды и которые легко можно заменить на прогулки или поездки на самокате, велосипеде, метро или городском автобусе.

«Еще один вариант — экономить вместе с коллегами, с которыми вы ездите в офис из одного района, использовать один личный автомобиль вместо двух или трех, вызывать такси. Переводить бензиновый двигатель на газ я бы не стал, переоборудование вы отобьете не раньше, чем через 20 тысяч километров. А вот акции, бонусы и кешбэк от АЗС и банков могут хорошо посодействовать экономии, но ими еще почему-то массово не пользуются», — поделился Матвеев.

Говоря о ремонте, эксперт отметил, что нельзя экономить на деталях, которые связаны с надежностью и безопасностью — это узлы подвески, рулевого управления, тормозов и прочее. Подбирая масла, нужно соблюдать спецификации автопроизводителя по вязкости, классу качества, допуску, если таковой имеется, подчеркнул специалист.

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