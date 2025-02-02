Власти США предложили уволиться тушившим леса в Калифорнии пожарным

WP: Власти США предложили уволиться пожарным, тушившим леса в Лос-Анджелесе

Власти США предложили пожарным, тушившим лесные пожары в Лос-Анджелесе, уволиться по собственному желанию до конца сентября текущего года. Об этом сообщила газета The Washington Post.

По данным издания, предложение уйти с должности с выплатой компенсации поступило в преддверии масштабных сокращений численности федеральных служащих. Отмечается, что такая инициатива администрации президента США Дональда Трампа вызвала беспокойство у правительства и сильно задело пожарных. Огнеборец Джастин Браун назвал подобное предложение пощечиной.

Ранее Дональд Трамп предложил ликвидировать Федеральное агентство США по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (FEMA). В беседе с журналистами он назвал FEMA бюрократическим, медленным и неэффективным ведомством.

Мощные лесные пожары вспыхнули в США 7 января, площадь возгорания превысила 163 квадратных километра. Ущерб, нанесенный инфраструктуре Лос-Анджелеса, составил более 350 миллионов долларов. Больше всего объектов пострадало в престижном районе Пасифик-Палисейдс, где расположены особняки многих мировых знаменитостей.