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03:36, 2 февраля 2025Мир

Власти США предложили уволиться тушившим леса в Калифорнии пожарным

WP: Власти США предложили уволиться пожарным, тушившим леса в Лос-Анджелесе
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ringo Chiu / Reuters

Власти США предложили пожарным, тушившим лесные пожары в Лос-Анджелесе, уволиться по собственному желанию до конца сентября текущего года. Об этом сообщила газета The Washington Post.

По данным издания, предложение уйти с должности с выплатой компенсации поступило в преддверии масштабных сокращений численности федеральных служащих. Отмечается, что такая инициатива администрации президента США Дональда Трампа вызвала беспокойство у правительства и сильно задело пожарных. Огнеборец Джастин Браун назвал подобное предложение пощечиной.

Ранее Дональд Трамп предложил ликвидировать Федеральное агентство США по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (FEMA). В беседе с журналистами он назвал FEMA бюрократическим, медленным и неэффективным ведомством.

Мощные лесные пожары вспыхнули в США 7 января, площадь возгорания превысила 163 квадратных километра. Ущерб, нанесенный инфраструктуре Лос-Анджелеса, составил более 350 миллионов долларов. Больше всего объектов пострадало в престижном районе Пасифик-Палисейдс, где расположены особняки многих мировых знаменитостей.

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