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15:40, 3 февраля 2025Спорт

Агент Панарина объяснил долг хоккеиста перед налоговой

Агент Гаврилов: Панарин с кнопочным телефоном мог пропустить сообщения о долге
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Mandatory Credit: Danny Wild-Imagn Images / Reuters

Артем Гаврилов, представитель нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, объяснил долг спортсмена перед Федеральной налоговой службой (ФНС) России. Его слова приводит РИА Новости.

Гаврилов предположил, что долг Панарина связан с автомобильным налогом. «Артемий мог пропустить сообщения, он же кнопочным телефоном пользуется. Разберемся в ситуации», — заявил он.

Также представитель хоккеиста опроверг информацию о том, что благотворительный фонд Панарина занимается изданием газет, книг и журналов. «Это не так. Артемий курирует благотворительный фонд для помощи людям в сложных ситуациях», — отметил Гаврилов.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Панарин задолжал российской налоговой. Задолженность составила 75 тысяч рублей.

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