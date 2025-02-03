Агент Панарина объяснил долг хоккеиста перед налоговой

Агент Гаврилов: Панарин с кнопочным телефоном мог пропустить сообщения о долге

Артем Гаврилов, представитель нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, объяснил долг спортсмена перед Федеральной налоговой службой (ФНС) России. Его слова приводит РИА Новости.

Гаврилов предположил, что долг Панарина связан с автомобильным налогом. «Артемий мог пропустить сообщения, он же кнопочным телефоном пользуется. Разберемся в ситуации», — заявил он.

Также представитель хоккеиста опроверг информацию о том, что благотворительный фонд Панарина занимается изданием газет, книг и журналов. «Это не так. Артемий курирует благотворительный фонд для помощи людям в сложных ситуациях», — отметил Гаврилов.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Панарин задолжал российской налоговой. Задолженность составила 75 тысяч рублей.