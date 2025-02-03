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09:40, 3 февраля 2025Наука и техника

На Android-смартфонах появится виртуальный секретарь

В Android-смартфоны добавят виртуального секретаря на основе ИИ
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Специалисты Google начали тестировать функцию виртуального секретаря Ask for me («Спроси для меня») среди пользователей Android-смартфонов. Об этом сообщает издание PhoneArena.

Функция работает на основе искусственного интеллекта (ИИ), со временем она будет доступна всем пользователям операционной системы (ОС) от Google. С помощью опции можно дать команду виртуальному секретарю позвонить в определенную компанию сферы услуг, сделать запись или уточнить определенные детали.

В настоящий момент компания тестирует Ask for me среди ограниченного количества энтузиастов на звонках в станции технического обслуживания (СТО) автомобилей и маникюрные салоны. Функция доступна только англоязычным пользователям «Google Карт» и только в США.

Журналисты медиа рассказали, что для совершения звонка с помощью ИИ пользователь должен открыть «Google Карты» и выбрать определенную организацию — например СТО. Далее ему придется пройти короткий опросник: цель звонка, какой автомобиль будет обслуживаться, какие запчасти или тип моторного масла нужны и так далее. ИИ-секретарь запомнит все рекомендации, от лица человека позвонит в компанию, запишет ответы и представит краткий отчет.

Журналистка PhoneArena Джоанна Ромеро призналась, что с нетерпением ждет появления этой функции. «Будут ли компании, которым я попытаюсь позвонить, просто вешать трубку, когда поймут, что разговаривают с машиной?» — задалась вопросом Ромеро.

Ранее стало известно, что в ОС Android 17 появится улучшенная поддержка приложений для складных смартфонов. Поэтому создателям программ будет важно оптимизировать свои продукты под все известные размеры экранов устройств.

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