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16:20, 3 февраля 2025Спорт

Фитнес-эксперт раскрыл пользу тренировок для борьбы с усталостью

Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Ayo Ogunseinde / Unsplash

Фитнес-эксперт Юрий Аверьянов раскрыл пользу тренировок для борьбы с усталостью. Его слова приводит Life.

Аверьянов рассказал, что легкие тренировки способствуют преодолению эмоциональной и физической усталости. «Для борьбы с пищевой усталостью (следствие употребления быстрых углеводов, из-за которого повышается уровень сахара и инсулина в крови, — прим. «Ленты.ру») важно уделять внимание качеству сна и правильному питанию. Общение с близкими или консультации у психолога могут помочь восстановить эмоциональный баланс при различных видах усталости, в том числе при профессиональном выгорании», — добавил он.

При этом тренер отметил, что в периоды сильного стресса может быть полезна «диванность» — состояние, когда человек предпочитает оставаться дома и не проявлять физической активности. Чтобы не навредить здоровью, он рекомендовал комбинировать такой отдых с прогулками и легкими упражнениями.

Ранее тренер Акулина Бахтурина рассказала о способе похудеть с помощью ходьбы. «Для длительной прогулки рекомендую придерживаться такого плана: 10 минут ходьбы в комфортном темпе для разогрева тела, далее переходим к активной фазе и 30-40 минут двигаемся в интенсивном темпе. После можно сбавить темп», — порекомендовала она.

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