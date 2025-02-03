Назван регион мира с самым высоким уровнем потребления алкоголя

ВОЗ: Евросоюз — субрегион мира с самым высоким уровнем потребления алкоголя

Евросоюз (ЕС) оказался субрегионом мира с самым высоким уровнем потребления алкогольной продукции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные аналитиков европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Как отметили эксперты, уровень потребления спиртного в странах ЕС остается на неизменно высоком уровне на протяжении последних десяти лет. При этом в настоящее время попытки властей ЕС повлиять на ситуацию пока не приводят к ощутимым результатам. «ЕС не находится на пути к достижению глобальных и региональных целей по сокращению потребления алкоголя», — резюмировали в организации.

В России за последние несколько лет уровень потребления алкогольной продукции также заметно вырос. По данным Росалкогольтабакконтроля, только за первые десять месяцев 2024 года суммарные объемы розничных продаж спиртного в РФ увеличились до 184,2 миллиона декалитров. Достигнутый результат оказался максимальным с 2017 года.

На этом фоне власти нескольких российских регионов ввели ограничительные меры. В конце октября 2024 года депутаты заксобрания Вологодской области запретили реализацию алкогольной продукции, кроме двух часов в день — с 12 до 14 часов. При этом в выходные дни и праздники сохранится обычный режим торговли. В свою очередь, власти Свердловской области ограничили реализацию алкоголя по ночам в заведениях, расположенных в жилых домах.