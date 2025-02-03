Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:05, 3 февраля 2025Экономика

Назван регион мира с самым высоким уровнем потребления алкоголя

ВОЗ: Евросоюз — субрегион мира с самым высоким уровнем потребления алкоголя
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Matthieu Joannon / Unsplash

Евросоюз (ЕС) оказался субрегионом мира с самым высоким уровнем потребления алкогольной продукции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные аналитиков европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Как отметили эксперты, уровень потребления спиртного в странах ЕС остается на неизменно высоком уровне на протяжении последних десяти лет. При этом в настоящее время попытки властей ЕС повлиять на ситуацию пока не приводят к ощутимым результатам. «ЕС не находится на пути к достижению глобальных и региональных целей по сокращению потребления алкоголя», — резюмировали в организации.

Материалы по теме:
Безалкогольное пиво, острые соусы и розовый кофе. Почему весь мир подстраивается под вкусы зумеров?
Безалкогольное пиво, острые соусы и розовый кофе.Почему весь мир подстраивается под вкусы зумеров?
24 июля 2023
Дешевые вина из Италии, Франции и Испании скоро исчезнут. Что будут пить россияне?
Дешевые вина из Италии, Франции и Испании скоро исчезнут.Что будут пить россияне?
19 января 2024

В России за последние несколько лет уровень потребления алкогольной продукции также заметно вырос. По данным Росалкогольтабакконтроля, только за первые десять месяцев 2024 года суммарные объемы розничных продаж спиртного в РФ увеличились до 184,2 миллиона декалитров. Достигнутый результат оказался максимальным с 2017 года.

На этом фоне власти нескольких российских регионов ввели ограничительные меры. В конце октября 2024 года депутаты заксобрания Вологодской области запретили реализацию алкогольной продукции, кроме двух часов в день — с 12 до 14 часов. При этом в выходные дни и праздники сохранится обычный режим торговли. В свою очередь, власти Свердловской области ограничили реализацию алкоголя по ночам в заведениях, расположенных в жилых домах.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Основатель батальона «Арбат» скончался в реанимации после взрыва в «Алых Парусах». Он получил тяжелые ранения и лишился стопы

      Стали известны подробности операции Азербайджана на границе с Россией

      Пьяный турист помочился в зале прилета аэропорта Таиланда

      Москвичей предупредили о рекордно высоком давлении

      Названы способы защититься от мошенничества в популярной онлайн-игре

      Россиянам объяснили необходимость ужесточения наказания за несообщение данных в военкомат

      Швеция установила причину обрыва подводного кабеля

      Замглавы администрации российского города арестован за получение миллионной взятки

      Звезда советского кино пожаловалась на отсутствие фильмов об СВО

      Стилист Рогов назвал трендом подчеркивание талии у мужчин

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше