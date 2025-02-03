Россияне начали активно избавляться от люксовых автомобилей

«Известия»: В России взлетело число предложений о продаже люксовых автомобилей

В январе этого года число предложений о продаже подержанных автомобилей премиум-класса взлетело на 22 процента по сравнению с тем же периодом годом ранее. Большая часть объявлений приходится на немецкие и японские машины. Об этом со ссылкой на данные «Авто.ру» пишут «Известия».

Три из пяти люксовых машин, от которых хотят избавиться их владельцы, представляют немецкую тройку BMW, Mercedes-Benz и Audi. Далее идут японские Toyota и Lexus, у которых вместе около 20 процентов. Остальное делят между собой Volvo, Porsche, Land Rover, Infiniti и Volkswagen.

По данным «Авито Авто», на BMW приходится 31,7 процента объявлений, на Mercedes-Benz — 21,5 процента, Lexus и Audi — по 7,9 процента, а на китайский Zeekr — 7 процентов. Средняя цена на эти автомобили составляет порядка десяти миллионов рублей.

Автоэксперт Юлия Милославская считает, что основной причиной роста числа объявлений стала сложность с обслуживанием таких машин. Доступные сервисные центры прекратили работу, обновить программное обеспечение стало сложнее, так что содержать машину стало слишком дорого, поэтому владельцы торопятся продать ее, пока цена не упала.

Ранее издание со ссылкой на маркетплейсы и автосервисы сообщало, что запчасти для автомобилей иностранного производства в России подорожали за год в среднем на 20-50 процентов.