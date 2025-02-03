Посол назвал возможные сроки визита президента Индонезии в Россию

Толченов: Визит президента Индонезии в Россию возможен уже в этом году

Президент Индонезии Прабово Субианто может посетить Россию уже в этом году. О возможном визите сообщил посол РФ в Индонезии Сергей Толченов в беседе с РИА Новости.

«Исходим из того, что новый визит Прабово Субианто в Россию возможен даже в текущем году. Для этого имеется много возможностей (...) В случае обращения индонезийской стороны будем готовы оперативно проработать любой из обозначенных вариантов», — рассказал Толченов.

Посол назвал мероприятия, на которые может быть приглашен Субианто. Среди них: празднование Дня Победы, Петербургский международный экономический форум и Восточный экономический форум.

Индонезия стала полноправным членом БРИКС в начале января 2025 года. В Министерстве иностранных дел (МИД) Бразилии отметили, что республика поддерживает реформу институтов глобального управления и вносит позитивный вклад в углубление сотрудничества в странах Юго-Восточной Азии. О намерении присоединиться к объединению дипломаты страны заявили по итогам саммита в Казани.