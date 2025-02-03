Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:40, 3 февраля 2025Мир

Посол назвал возможные сроки визита президента Индонезии в Россию

Толченов: Визит президента Индонезии в Россию возможен уже в этом году
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Hasnoor Hussain / Reuters

Президент Индонезии Прабово Субианто может посетить Россию уже в этом году. О возможном визите сообщил посол РФ в Индонезии Сергей Толченов в беседе с РИА Новости.

«Исходим из того, что новый визит Прабово Субианто в Россию возможен даже в текущем году. Для этого имеется много возможностей (...) В случае обращения индонезийской стороны будем готовы оперативно проработать любой из обозначенных вариантов», — рассказал Толченов.

Посол назвал мероприятия, на которые может быть приглашен Субианто. Среди них: празднование Дня Победы, Петербургский международный экономический форум и Восточный экономический форум.

Индонезия стала полноправным членом БРИКС в начале января 2025 года. В Министерстве иностранных дел (МИД) Бразилии отметили, что республика поддерживает реформу институтов глобального управления и вносит позитивный вклад в углубление сотрудничества в странах Юго-Восточной Азии. О намерении присоединиться к объединению дипломаты страны заявили по итогам саммита в Казани.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В МИД назвали ответственных за удар по школе-интернату в Судже

      Посол назвал возможные сроки визита президента Индонезии в Россию

      Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе в 2025 году

      Отверстия обнаружили на дне Атлантического океана

      Трехметровый крокодил погнался за знаменитой певицей

      В Ленобласти в аварии с междугородним автобусом пострадали 13 человек

      Индонезия введет возрастные ограничения на доступ к соцсетям

      Активы крупнейшего владельца складов в стране передали государству

      Эск-советник Залужного призвал снизить мобилизационный возраст

      В Британии захотели ввести новые санкции против России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше