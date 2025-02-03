Россиянка побывала в США и сравнила американок с соотечественницами

Российская блогерша побывала в США и сравнила американских женщин с соотечественницами. Видео она поделилась на своей странице @jui.inusa в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам автора ролика, американки не носят длинные ресницы, идеально уложенные волосы и не делают гламурный маникюр. Она заверила, что женщинам в Америке все равно, как они выглядят. «Целлюлит, животик, большая попа — им плевать. Знаете, что? Это даже красиво», — объяснила блогерша.

Россиянки же, на ее взгляд, никогда не носят короткое, если фигура не позволяет, и даже на пляже пытаются прикрыть тело.

Ранее российский путешественник побывал в США и сравнил американок и соотечественниц. Автор публикации заметил, что американки не такие, как россиянки.