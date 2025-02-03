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18:30, 3 февраля 2025Экономика

США стали искать замену нефти из Канады и Мексики после введения пошлин

Bloomberg: Компании в США стали искать замену нефти из Канады и Мексики
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Bing Guan / Reuters

Американские нефтеперерабатывающие компании приступили к поиску замены нефти из Канады и Мексики после введения пошлин со стороны президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявления трейдеров.

В качестве альтернативных рынков поставок Штаты рассматривают Ближний Восток и Латинскую Америку, отмечается в публикации. Интерес для них, в частности, представляют Бразилия, Гайана, Ирак.

Если Мексика может сделать альтернативой Европу и Азию, то США придется выбирать между странами с более долгим транзитом, указали аналитики JPMorgan Chase & Co. Для страны это обернется увеличением транспортных расходов и изменением логистических цепочек, пояснили они.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому с 4 февраля начнут действовать новые импортные пошлины для Канады, Мексики и Китая. Для Канады они составят 25 процентов (за исключением энергоресурсов), для Мексики — столько же.

Первые результаты тарифной политики Трампа уже навредили американцам, следует из публикации The Wall Street Journal. Новые меры, по прогнозам издания, заставят разные страны переосмыслить зависимость от американского рынка, что приведет к непредсказуемым последствиям.

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