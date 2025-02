Трехметровый крокодил погнался за знаменитой певицей

Крокодил погнался за певицей Мел Би на съемках телеигры в джунглях Коста-Рики

На Коста-Рике трехметровый крокодил погнался за бывшей участницей группы Spice Girls Мел Би. Об этом сообщает издание Daily Express.

Инцидент произошел во время съемок телеигры Celebrity Bear Hunt, которая выйдет на Netflix. По задумке его создателей, Мел Би и другие знаменитые участники шоу должны выживать в джунглях, скрываясь от телеведущего Беара Гриллса.

В какой-то момент за певицей увязалась самка крокодила, которую создатели шоу прозвали Молодая Джули. Очевидец рассказал, что съемочная группа в ужасе наблюдала, как рептилия подкрадывается к Мел Би. В последний момент крокодил неожиданно свернул и скрылся в другом направлении.

