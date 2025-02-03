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03:30, 3 февраля 2025Из жизни

Трехметровый крокодил погнался за знаменитой певицей

Крокодил погнался за певицей Мел Би на съемках телеигры в джунглях Коста-Рики
Олег Парамонов
Олег Парамонов
Mel B

Mel B. Кадр: Netflix

На Коста-Рике трехметровый крокодил погнался за бывшей участницей группы Spice Girls Мел Би. Об этом сообщает издание Daily Express.

Инцидент произошел во время съемок телеигры Celebrity Bear Hunt, которая выйдет на Netflix. По задумке его создателей, Мел Би и другие знаменитые участники шоу должны выживать в джунглях, скрываясь от телеведущего Беара Гриллса.

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В какой-то момент за певицей увязалась самка крокодила, которую создатели шоу прозвали Молодая Джули. Очевидец рассказал, что съемочная группа в ужасе наблюдала, как рептилия подкрадывается к Мел Би. В последний момент крокодил неожиданно свернул и скрылся в другом направлении.

Ранее сообщалось, что британского политика Найджела Фараджа, считающегося вдохновителем Brexit, заставили съесть пиццу с начинкой из четырех пенисов. Это произошло во время реалити-шоу I'm a Celebrity… Get Me Out of Here! («Я знаменитость… Вытащите меня отсюда!»).

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